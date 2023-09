Wałbrzyska lista PiS do Sejmu pełna niespodzianek. Dworczyk dopiero trzeci. Nie ma Murdzka. Zaskakująca "dwójka". To podobno taktyka partii

- Czuję się doceniona. W PiS działam już od 20 lat. Mam 35 lat doświadczenia samorządowego. Sprawy obywateli są mi dobrze znane. Uważam, że trzeba się wsłuchiwać w to, co mówią ludzie i przenosić to do Warszawy. Mam nadzieję, że przez swoją pracowistość i dobry kontakt z ludźmi będę mogła mówić w parlamencie o troskach ludzi na dole - komentuje dla "Gazety Wrocławskiej" wiceliderka listy Zuzanna Bielawska.

- Najwiekszym rywalem jest tutaj oczywiście Koalicja Obywatelska. My jednak mamy swój program i nie oglądamy się na innych. Widzimy, jak za rządów PiS róznica pomiedzy PKB eurupejskim, a PKB subregionu się zmniejsza. Rzad przekazuje ogrom środków, dużo pieniędzy zostało skierowane na konkretne inwestycje, praktycznie w każdym programie. Myślę, że wyborcy to docenią - oświadcza poseł Gwóźdź.

Oto kolejne miejsca:

6. Jarosław Węgłowski

7. Maria Górniak

8. Karol Sakowski

0. Dariusz Kołdon

10. Beata Mucha

11. Krzysztof Lewandowski

12. Wioletta Świątek-Kardela

13. Luiza Nowaczyńska

14. Patrycja Wielowska

15. Grzegorz Macko

16. Maciej Badora

PiS zaprezentował także kandydatów do senatu. W okręgu nr 4 partia wystawiła Renatę Wierzbicką, zaś w okręgu nr 5 wystartuje obecny senator Aleksander Szwed.

- Idziemy do wyborów po to, by prosić o ponowne głosy i przypominać Polakom, co przez 8 lat się wydarzyło. Jak dotrzymaliśmy słowa. To rzeczywiście najważniejsze wybory po 1989 roku. Będziemy decydować przy urnach, w którym miejscu Unii Europejskiej jesteśmy. Czy zostaniemy landem wielkiego kraju federacyjnego, czy suwerennym państwem - komentuje europoseł Anna Zalewska, obecna na prezentacji wałbrzyskich kadydatów.