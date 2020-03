Jacek Sutryk: Odwołajcie te wybory. Nie będę narażał życia wrocławian!

We Wrocławiu powinniśmy utworzyć 310 komisji wyborczych. Każda komisja może liczyć od 5 do 10 członków. Łącznie 3000 ludzie powinno pracować w tych komisjach, 280 pracowników samego urzędu, 400 osób do obsługi lokali i informatycznej - wylicza Jacek Sutryk.

Prezydent Jacek Sutryk po słowach premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że nie widzi powodów do przeniesienia wyborów na inny termin, odpowiedział na swoim profilu na Facebooku: Wybory majowe to nie jest sam akt głosowania 10 maja. Trzeba podjąć szereg wyzwań organizacyjnych, a teraz nie jestem w stanie kompletować komisji wyborczych i organizować ich pracy, prowadzenia szkoleń.

To jest jakaś surrealistyczna sprawa. To nieetyczne dla Polaków – mówi profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego szpitala przy ulicy Koszarowej i wojewódzki konsultant ds. chorób zakaźnych. - Jak zorganizować komisje wyborcze? No chyba że wybory mają być fikcją!

Kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych mogą być zgłaszani do 10 kwietnia

Komisarz wyborczy musi powołać komisje do 20 kwietnia. W przypadku skompletowania składów i skutecznego powołania komisji obwodowych, konieczne jest przeprowadzenie szkoleń członków komisji. We Wrocławiu przy 310 obwodach i około 3 tys. członków przeprowadzane są one w 4 cyklach. Na każdym z nich pojawia się jednorazowo około 700 członków komisji obwodowych i około 30 pracowników Urzędu. Spotkania, na których powinien nastąpić wybór przewodniczących i zastępców musiałyby odbyć się w terminie między 24, a 29 kwietnia.