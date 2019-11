Gwiazdkowe prezenty – pomyśl o nich już teraz!

Gorączkowe bieganie po galerii handlowej na tydzień przed gwiazdką, błagalne wymuszanie na ekspedientkach kolejnych poszukiwań w magazynach ostatnich produktów czy emocjonalny szantaż wobec poczty i kurierów w celu otrzymania paczki w odpowiednim terminie, macie opanowane do perfekcji? Super, ale może warto jednak w tym roku podarować sobie (i innym) trochę spokoju, który pozwoli przeżyć Święta w rodzinnej atmosferze, a co za tym idzie zaopatrzyć się w odpowiednie podarunki już teraz. Na jakie prezenty powinniśmy więc zwrócić uwagę?

Prezenty dla najmłodszych członków rodziny

W tym roku na Wigilii pojawi się nowy członek rodziny? Warto maluchowi sprawić podarunek w formie zabawki dla niego samego lub akcesoriów, które z pewnością docenią także sami rodzice. Dziecko z pewnością będzie zachwycone z pluszaka – miękka maskotka z jego własnym (lub rodziców) zdjęciem z pewnością zrobi furorę podczas rodzinnego spotkania. Możecie też pomyśleć nad body, śliniakiem czy kocykiem – z pewnością każda mama potwierdzi, że tych akcesoriów przy małym dziecku nigdy dość. Co warto umieścić na takim podarunku? „Uśmiech mam po mamie” czy „Najpiękniejszy prezent tatusia” będzie idealnym napisem na body. W przypadku śliniaka doskonale sprawdzą się „Powered by milk” lub „Po śniadaniu idę odkrywać świat” – pamiętajcie, że tutaj ogranicza was jedynie wyobraźnia. Na

body zaprojektujecie w cenie od 47,90 zł.

Uparty nastolatek

Nastolatkom nic nie przypadnie do gustu tak, jak akcesoria do ich ukochanej elektroniki. Cały czas patrzą w telefon, cykają zdjęcia czy siedzą „w tablecie”, oglądając filmiki na YouTubie? Podarujcie im więc pokrowiec na tablet lub etui na telefon. Możecie na nim umieścić zdjęcia z Instagrama lub Facebooka nastolatka. Będziecie mieć pewność, że fotografia z tego profilu przeszła już rygorystyczną selekcję i photoshopową poprawkę. Będzie więc perfekcyjnie prezentować się na wybranych akcesoriach. Etui na Empik Foto zaprojektujecie w cenie od 29,90 zł. Dla dziewczyny doskonale sprawdzi się także biżuteria – w końcu zarówno te małe, jak i większe kobiety kochają błyskotki. Personalizowana biżuteria może być tutaj strzałem w dziesiątkę. Zbliża się klasa maturalna, a może w nie tak odległym czasie siostrzenica będzie zdawać egzamin na prawo jazdy? Bransoletka z napisem „Powodzenia” z pewnością doda otuchy i będzie modnym dodatkiem, który wcale nie musi wiele kosztować – na

biżuteria dostępna jest już od 79,90 zł.