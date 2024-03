Ostrów Tumski we Wrocławiu 100 lat temu. Zobaczcie, jak wyglądało to miejsce na początku XX wieku

Ostrów Tumski we Wrocławiu 100 lat temu

Ostrów Tumski we Wrocławiu to najbardziej lubiane przez wielu turystów miejsce. A także wszystkich zakochanych, lubiących romantyczne spacery. Ma ten wyjątkowy klimat, którego szukamy na starówkach miast. Dziś zachęcamy do obejrzenia Ostrowa Tumskiego na zdjęciach z początku XX wieku. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii i wrażeń. Ja Wam się podoba Ostrów Tumski we Wrocławiu 100 lat temu?