Granice Polski zamknięte! Restauracje i galerie handlowe nieczynne od soboty (14.03.2020)

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

- Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. To stan, który pozwala nakładać dodatkowe ograniczenia - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

ZAMKNIĘTE GRANICE

Granice zostaną zamknięte na razie na 10 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 20, a potem 30 dni.

Do Polski będą mogli wjechać tylko Polacy - i to wyłącznie przez określone przejścia graniczne. Dla obcokrajowców granice zostają niemal całkowicie zamknięte. Do Polski wjadą cudzoziemcy, jeśli w Polsce legalnie pracują albo na stałe przebywają. Warunkiem jest jednak 14 dni kwarantanny.

Osoba przekraczająca granicę będzie wypełniała kartę pobytu i wskazywała miejsce, w którym spędzi kwarantannę. Przez ten czas nie będzie mogła tego miejsca opuszczać. Osobom, które nie mają gdzie spędzić kwarantanny, miejsca takie wskaże wojewoda. We Wrocławiu mogą to być np. akademiki.

Na granicach oprócz standardowej kontroli dokumentów i bagaży, prowadzona będzie kontrola sanitarna, polegająca m.in. na mierzeniu temperatury osobom chcącym wjechać do Polski.

Osoby podróżujące liniami czarterowymi będą mogły wrócić do Polski. Samochodowy ruch dla Polaków wracających do Polski będzie możliwy, ale będą prowadzone bardzo restrykcyjne kontrole.