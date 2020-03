Urzędy skarbowe zostają zamknięte. Co z rozliczeniem PIT-ów?

"Czasowe ograniczenie dostępu do urzędów skarbowych w województwie dolnośląskim. Ograniczenie dostępu potrwa od 13 do 27 marca 2020 r. Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z KAS - informuje Łukasz Skrzypecki, Starszy Referent, Referat Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Bądź bieżąco. Dołącz do grupy KORONAWIRUS DOLNY ŚLĄSK na Facebooku.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez e-PUAP i infolinie.

Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

Więcej informacji na stronach poszczególnych urzędów skarbowych oraz na podatki.gov.pl