Żłobki, przedszkola i szkoły zamknięte na dwa tygodnie!

AKTUALIZACJA. Jest pierwszy przypadek koronawirusa we Wrocławiu

W Polsce odnotowano cztery, zupełnie nowe przypadki wystąpienia koronawirusa. Jeden z nich to 26-letni wrocławianin, który przyjechał z Wielkiej Brytanii. Mężczyzna jest pacjentem szpitala przy ul. Koszarowej. To 26-letni mężczyzna. Sam zgłosił się do szpitala, bo źle się poczuł....