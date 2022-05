Firma z Wrocławia stworzyła nową kategorię leków. Skorzystają chorzy onkologicznie i diabetycy [ZDJĘCIA]

Badania wrocławskiej spółki dają nadzieję pacjentom onkologicznym i diabetykom, którzy teraz skazani są na wyniszczające chemioterapie i bolesne zastrzyki z insuliną.

"Wyobraźmy sobie leki podawane na raka w formie maści lub plastra matrycowego – działamy tylko na miejscowo zmieniono tkanki, dostarczając substancje czynne bezpośrednio w miejsce, gdzie nasze ciało choruje. Dla nas bardzo ważny jest komfort pacjenta i efektywność terapii. W tym kontekście istotna jest skuteczność naszego nośnika niezależnie czy będzie on w postaci plastra, maści lub żelu, a dzięki opracowanej technologii przenosimy przez skórę naprawdę duże cząsteczki. To jest przełomowe odkrycie. Terapia celowana umożliwi odciążenie całego organizmu, a to może oznaczać koniec z wyczerpującymi terapiami" – mówi dr Jan Meler, współzałożyciel Biotts.