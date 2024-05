Dzień Otwarty MPK we Wrocławiu. Jeden dzień dwie zajezdnie, piknik rodzinny dla każdego.

Jeden dzień, dwie zajezdnie

Kilka słów o historii

Historia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu sięga końca XIX wieku, kiedy to rozpoczęto eksploatację tramwajów konnych. Pierwsza linia tramwajowa uruchomiona została w 1877 roku i prowadziła z Rynku do Dworca Głównego. W 1894 roku uruchomiono tramwaje elektryczne, co stało się znaczącym krokiem w rozwoju komunikacji miejskiej.