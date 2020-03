Fałszywe plakaty o koronawirusie na wrocławskim osiedlu

O plakatowej akcji mówił dziennikarzom wojewoda Jarosław Obremski na niedzielnej konferencji, poświęconej sytuacji epidemiologicznej w województwie. Zarażony koronawirusem pacjent czuje się dobrze i wciąż jest pod opieką lekarzy. Na Dolnym Śląsku jeszcze 41 innych osób przebywa w szpitalach z podejrzeniem zarażenia.

Jarosław Obremski raz jeszcze przypomina o zakazie odwiedzin w szpitalach. To bardzo ważne, bo pacjenci to często osoby o obniżonej odporności. Osoba z zewnątrz, która potencjalnie może być nosicielem wirusa, jest dla takich pacjentów poważnym zagrożeniem. Po sobotnim apelu o rozsądek i zapowiedzi kar dla łamiących zakazy dziś już prawie nie było takich incydentów. Warto też pamiętać, że – w wyjątkowych przypadkach – dyrektor szpitala lub ordynator mogą się zgodzić na odwiedziny. Ale musi to się odbywać pod kontrolą.

Od poniedziałku wznawiane są zajęcia w oławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Badanie jednego z uczniów nie potwierdziło u niego koronawirusa. Tymczasem kurator oświaty Roman Kowalczyk zaleca dyrekcjom szkół, by wstrzymać wycieczki przede wszystkim zagraniczne, ale i krajowe. A wyjścia poza szkoły ograniczyć tylko do tych najbardziej niezbędnych, z punktu widzenia realizacji programu nauczania.