Aż 379 osób na Dolnym Śląsku jest pod specjalnym nadzorem lekarzy. Czy to koronawirus?

W szpitalach we Wrocławiu jest dziś pięciu pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Mają objawy wskazujące na możliwość zakażenia, czekają teraz na wyniki badań. Z danych sanepidu wynika, że na całym Dolnym Śląsku przez weekend w szpitalach było 17 chorych z podejrzeniem koronawirusa, kwarantanną lub izolacją były objęte 72 osoby, a nadzorem sanepidu - 379.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej w weekend przebywało 8 pacjentów, u których podejrzewano koronawirusa, ale placówka otrzymała już wyniki ich badań. U nikogo nie wykryto zakażenia koronawirusem. 5 osób ma natomiast grypę. Wszyscy, którzy zgłosili się do szpitala, wrócili z terenów, gdzie wystąpiły zachorowania - z Włoch lub z Azji. Cała ósemka dzisiaj została wypisana do domów.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy Koszarowej we Wrocławiu w poniedziałek rano na wyniki badań czekało 5 pacjentów. Wszyscy także niedawno wrócili z podróży do Azji lub Włoch. Dzisiaj z tego szpitala wypisana została lubinianka, która przebywała tam od zeszłego tygodnia z podejrzeniem koronawirusa. Ona także wróciła z Włoch. Zgłosiła się do swojego lekarza, bo miała objawy podobne do tych jakie dają grypa i koronawirus. Lekarz natychmiast odizolował ją od pozostałych pacjentów, ubrał w szczelny fartuch, rękawice i maseczkę i wysłał do szpitala przy Koszarowej we Wrocławiu. Dziś już wiadomo, że kobieta nie jest chora - obecność koronawirusa wykluczyły badania.