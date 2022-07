Dzioborożec palawański urodził się w zoo we Wrocławiu. To ewenement na skalę światową

Dzioborożce palawańskie - niezwykły gatunek

Anthracoceros marchei, czyli dzioborożce palawańskie to nie tylko rzadki, ale także arcyciekawy gatunek. Samica przygotowując się do złożenia jaj zabudowuje się w gnieździe od środka. Otwór wejściowy do dziupli jest stopniowo zalepiany, aż zostaje niewielka szpara, przez którą samiec dostarcza pożywienie. Samica opiekuje się młodymi i w sumie jest to jej jedyne zajęcie. Nie może wylecieć na żer, ani korzystać z żadnych ptasich rozrywek.