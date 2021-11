We wrocławskim zoo urodziła się małpka sajmiri. Co za cudo! [ZDJĘCIA] Kinga Mierzwiak

Na początku listopada we wrocławskim zoo przyszła na świat sajmiri wiewiórcza. To gatunek małpy występujący m.in. w dorzeczu Amazonki. Niestety, dochodzi do masowych odłowów, przez co populacja sajmiri drastycznie spada.