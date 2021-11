W zoo we Wrocławiu urodziło się gwanako. Ale słodki! [ZDJĘCIA]

W zeszłym roku Marlenka urodziła 6 grudnia samca, który oczywiście dostał na imię Mikołaj. W tym roku ponownie została matką, ale tym razem jest to samica urodzona 13. listopada. Opiekunowie wybrali jej imię jednego z solenizantów tego dnia w wersji żeńskiej – Stasia. Niespełna dwutygodniowa samiczka to żywe srebro. Wciąż trzyma się blisko matki, ale nie przeszkadza jej to brykać i biegać, a nawet zaczepiać i gonić nandu. W takim towarzystwie pozostałe gwanako wydają się bardziej ożywione niż zwykle.

- Do niedawna obie samice rodziły maluchy, ale Asiula osiągnęła wiek seniorki. Dbamy, by była w doskonałej kondycji, ale najlepszym środkiem odmładzającym jest maluch na wybiegu. Dlatego te narodziny to dla nas podwójna radość. Proszę samemu przyjść i zobaczyć. Nasze gwanako mieszkają na całorocznym wybiegu, na wprost Rancza, więc można je odwiedzić w każdej chwili, nawet w Wigilię, czy Sylwestra – mówi Łukasz Karolik, opiekun zwierząt z wrocławskiego zoo.