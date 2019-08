Dzieci będą się rodzić poza Wrocławiem? Na porodówkach coraz tłoczniej...

Powodem zamknięcia Izby Przyjęć w szpitalu przy Kamieńskiego są braki kadrowe, które da się najbardziej odczuć w okresie urlopowym. Dr n. med. Bogusław Malik, p.o. lekarza kierującego oddziałem ginekologiczno-położniczym tłumaczy, że nie są w stanie zapewnić pełnej obsady lekarskiej bez nadmiernego obciążania pracowników.

- Nasi lekarze się bardzo przemęczeni. Dzisiaj od 8 rano do 14 mieliśmy 4 cięcia cesarskie, 6 porodów naturalnych i 3 operacje. Dysponuję w tym momencie 3 specjalistami (razem ze mną) i czterema rezydentami. Wszyscy robią, co w ich mocy, ale pracy jest bardzo dużo. Do końca dnia liczba porodów pewnie wyniesie kilkanaście. Mój zespół się trzyma, ale jak długo dadzą radę pracować w takim obciążeniu, tego nie wiem. Już od dwóch lat informuję departament zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, ale bezskutecznie. Teraz część lekarzy jest na urlopach, około siedmiu z czternastu rezydentów przebywa na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych. Stąd decyzja o zamknięciu oddziału - tłumaczy dr Malik.