Działo się we wrocławskiej Czasoprzestrzeni. Moda, czekolada, kosmetyki i inne niezwykłości w weekend przyciągnęły tłumy[ZDJĘCIA]

- W weekend (22-23 października) odbywa się kilka różnych imprez pod wspólnym mianownikiem: kupuj świadomie - wyjaśnia

Robert Zieliński, organizator targów, które pierwotnie (od 2012 roku) były targami mody pod nazwą Fashion Meeting. Dziś targi się rozbudowały i obecnie jest to sześć różnych imprez odbywających się w jednym miejscu i czasie.

W hali Czasoprzestrzeni jest część dla miłośników mody, roślin, słodkości, kosmetyków naturalnych, plakatu i grafiki, a na zewnątrz foodtrucki oferujące pyszności z różnych stron świata.

- Czekolada bez cukru wcale nie musi być gorzka- mówi Paweł Sobieraj na stoisku z rzemieślniczą, ręcznie robioną czekoladą - zdrową, wegańską bez cukru i laktozy.

Swoją przygodę z czekoladą zaczął trzy lata temu. Pierwszą zrobił samodzielnie dla swojej dziewczyny. - Drapała ją w gardło i nie do końca przypadł jej do gustu smak kokosa. Do dziś jesteśmy jednak razem, a ja nauczyłem się nie używać składników, których nie lubi - dodaje twórca zdrowych czekolad.