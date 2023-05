Duża akcja wrocławskiej straży miejskiej. Hulajnogi wyjechały na lawecie [ZDJĘCIA]

We wtorkowy (16 maja) wieczór taka akcja strażników miejskich miała miejsce w Rynku. Ze ścisłego centrum miasta wyjechało na lawetach co najmniej kilkanaście źle zaparkowanych jednośladów, które utrudniały życie innym. Jak zatem należy prawidłowo pozostawić hulajnogę?

- Dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu wymogu, że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m - informuje Straż Miejska we Wrocławiu.