Duża akcja policji, zatrzymani oszukujący "na wnuczka". Okradli ofiary na ponad 1 mln zł! [ZDJĘCIA]

Ofiary były celowo wybierane przez przestępców, którzy wykorzystywali ich naiwność i łatwowierność. Wyłudzone pieniądze i fanty trafiały do kuriera, który przywoził je na granice państwa, tam kolejny przejmował i dostarczał na teren Wrocławia. Jak informuje asp. szt. Monika Kaleta z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, kryminalni ustalili, że grupa działała przez ponad dwa lata - od marca 2019 do października 2021 roku.

- Członkowie grupy wykonując z Polski połączenia telefonicznie do obywateli Czech i Niemiec - osób w podeszłym wieku - podawali się za ich osoby najbliższe, prosząc o przekazanie znacznych kwot pieniężnych bądź precjozów, w ten sposób doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem - wyjaśnia asp. szt. Monika Kaleta z KWP we Wrocławiu.

Zatrzymanie liderów szajki - Czecha i Polki - było efektem wcześniejszych działań mundurowych, po których zarzuty postawiono kurierom, przewożącym wyłudzoną gotówkę i kosztowności na teren Polski. Działania śledczych prowadzone były na terenie kilku województw w Polsce. Zabezpieczono szereg materiałów dowodowych wskazujących na to, że właśnie ta para stała na czele zorganizowanej grupy przestępczej.