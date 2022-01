Dolny Śląsk. Zbliża się bardzo ciepła wiosna? Zobaczcie prognozę IMGW

Jak czytamy w opublikowanej przez IMGW długoterminowej prognozie, średnie temperatury w lutym w całej Polsce nie będą znacząco odbiegać od normy wieloletniej z 1991-2020, która dla Wrocławia wynosi od -0,8 do 2,9 stopnia Celsjusza. Miesięczna suma opadów na Dolnym Śląsku i przeważającym obszarze Polski w tym miesiącu również nie powinna przekroczyć normy. Jedynie na północnym wschodzie kraju może być ich więcej.

Marzec i kwiecień 2022 r. mogą być znacznie cieplejsze niż wieloletnie normy. Tak wynika z eksperymentalnej prognozy długoterminowej opracowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Za to luty i maj nie zaskoczą nas temperaturami.

Marzec i kwiecień cieplejsze niż zwykle

W marcu 2022 r. - jak czytamy w prognozie - zarówno na Dolnym Śląsku, jak i w całym kraju, powinno być cieplej niż zakłada norma wieloletnia na lata 1991-2020. Dla Wrocławia średnie temperatury w marcu wyniosły do tej pory od 3,9 do 5,2 stopni Celsjusza. Za to miesięczna suma opadów na terenie całego kraju, w tym na Dolnym Śląsku, powinna zmieścić się w normie wieloletniej.