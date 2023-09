Dolny Śląsk: Gmina sprzedaje cudowny pałac. Widoki z wieży są rewelacyjne!

Pałac w Mysłakowicach na sprzedaż

Samorząd w Mysłakowicach wystawił na sprzedaż dwa zabytkowe budynki przy ulicy Sułkowskiego. Reprezentacyjny pałac z XVIII wieku o powierzchni 3300 metrów kwadratowych oraz willę w stylu tyrolskim o powierzchni 1100 metrów kwadratowych. Oba obiekty wpisane są do rejestru zabytków i kupiec będzie musiał liczyć się z tym, że wszystkie prace będą wymagały zgody dolnośląskiego konserwatora zabytków. Budowle otacza ogromny 13-hektarowy park.

Pałac w Mysłakowicach, w którym spędzali wakacje królowie pruscy, mógłby być perełką w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Otoczony zadbanym, dużym parkiem, z wieżą widokową, z której widać całe Karkonosze, blisko drogi z Jeleniej Góry do Karpacza, mógłby być kolejnym oryginalnym hotelem ze spa i strefą konferencyjną, tak jak pałace w Wojanowie, Karpnikach czy Pakoszowie. Być może tak będzie, jeśli gminie uda się znaleźć kupca.

Koniec nauki w pałacu. Nowa szkoła w budowie

Wójt Mysłakowic Michał Orman zdecydował się na wybudowanie nowoczesnej szkoły wraz z salą sportową. Na tę inwestycję mieszkańcy czekali ponad 30 lat. Nowa szkoła będzie przestrzenna, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ale również niskoemisyjna i energooszczędna. Pierwszy plan zakładał, że dzieci przeprowadzą się do nowej placówki we wrześniu tego roku. Inflacja i wzrost cen materiałów budowlanych pokrzyżowały te zamiary. Czytajcie o tym więcej tutaj:

Okazało się, że koszty budowy nowoczesnej placówki będą dużo wyższe. Michał Orman ocenił, że wzrosną aż o ok. 60 procent od tych zakładanych. Aby dokończyć budowę, samorząd zdecydował się wystawić na sprzedaż pałac, z którym teraz mieści się szkoła.

Chodzi o to, by jak najszybciej dokończyć budowę w sposób umożliwiający rozpoczęcie nauki, a kolejne etapy prac kontynuować dopiero po uzyskaniu dodatkowych pieniędzy w ramach następnego rozdania programu „Polski Ład” czy konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.