To nie plaża nad morzem. To Złoty Las. Kto pamięta zalew koło Wałbrzycha i Świdnicy? A kto ośrodek kolonijny? Mamy zdjęcia

Złoty Las to malownicze miejsce u podnóża Gór Sowich w połowie drogi między Wałbrzychem i Świdnicą

Choć przez wielu mieszkańców regionu Złoty Las uważany jest za oddzielną miejscowość, to faktycznie jest przysiółkiem wsi Lubachów. Malowniczy zakątek ma bogatą historię, a dzisiejsi 40., 50. i 60-latkowie z rozrzewnieniem mogą wspominać czasy, kiedy funkcjonował tu ośrodek wypoczynkowy, a teren wokół dosłownie roił się od spragnionych słońca i wodnych uciech turystów z okolicy. W sezonie codziennie to miejsce odwiedzało kilkaset osób, a w weekendy i święta nawet kilka tysięcy.

- Znajdowały się tutaj sztolnie kopalni „Victor Friedrich” , w których wydobywano rudy ołowiu i srebra, a w Złotym Potoku miano znajdować... no właśnie złoto. Po II wojnie światowej przysiółek nosił nazwę Nieganów, obowiązującą urzędowo aż do 1996 roku, ale w praktyce, na mapach, od połowy lat 60. używano nazwy Złoty Las - opisuje Jarosław Tarłowski w opracowaniu Ośrodek Wypoczynku Świątecznego „Złoty Las” na stronie mojemiasto.swidnica.pl .

Koniec zalewu i kąpieli w Złotym Lesie

Jak opisuje J. Tarłowski, niedoinwestowany kompleks zaczął marnieć i z przerwami działał do 2003 roku. Okresowo zamykano go ze względu na zanieczyszczenia potoku, który zasilał zbiornik. Choć budowa oczyszczalni Dziećmorowice, poprawiła jakość wody, to jednak kąpielisko nie przetrwało i zapadła decyzja, by sprzedać teren.