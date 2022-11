Tragedia we Wrocławiu. Autokar wjechał w przejście podziemne. Jedna osoba nie żyje

Wypadek autokaru we Wrocławiu - aktualizacja godz. 22.44

- Nie potwierdziła się wstępna informacja o potrąconych pieszych. Kierowca poniósł śmierć na miejscu. Dwoje pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala - mówi asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Wypadek na Rondzie Reagana we Wrocławiu

Do wypadku doszło tuż przy miejscu w którym Rondo Reagana łączy się z ul. Piastowską. Nieopodal, od strony galerii handlowej, znajduje się wejście do przejścia podziemnego. To w nie uderzył autokar turystyczny.