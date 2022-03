Dodatkowa edukacja seksualna dla młodzieży we Wrocławiu? Jacek Sutryk: "Wystarczą lekcje biologii i wychowania do życia w rodzinie"

W opinii prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka: "Kierunki działania i ich zakres przedstawiony w propozycji uchwały obywatelskiej są już realizowane w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych na zajęciach wychowania do życia w rodzinie oraz biologii".

"Dlaczego więc w dokumencie kierunkowym miasta wprost wskazana jest potrzeba cyklicznego prowadzenia we Wrocławiu działań na rzecz upowszechnienia wiedzy o zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym w programach kształcenia dzieci i młodzieży? Nie znajduję odpowiedzi" - mówi Adrianna Klimaszewska. - "Młodzież od lat wskazuje, że przedmiot Wychowanie do życia w rodzinie jest prowadzony nieregularnie, często z przypadkowo dobranymi treściami, a osoby, które prowadzą zajęcia są nie do końca do tej roli przygotowane".