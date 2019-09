Dobre wiadomości dla kierowców. Budowa S5 i S8 z Wrocławia do Poznania i Warszawy już na finiszu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że do końca tego roku zostanie otwartych aż 5 odcinków interesujących wrocławskich kierowców.

Mowa tutaj o trzech brakujących odcinkach na trasie ekspresowej S5 Wrocław - Poznań, a konkretnie (patrząc od strony Poznania):

* S5 Poznań - Wronczyn ok. 15,9 km

* S5 Wronczyn - Kościan Południe ok. 18,9 km

* S5 Kościan Południe – Radomicko ok. 15,7 km

To łącznie ponad 50 kilometrów drogi ekspresowej, której brakuje dziś pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem i przez co musimy tam wciąż korzystać z wąskich dróg krajowych albo tylko jednej jezdni "eski" co często powoduje spore korki i spowolnienie jazdy.

Dobra informacja również dla tych, którzy chcieliby od Wrocławia do Warszawy pojechać drogą ekspresową S8. Po otwarciu dwóch odcinków w okolicach stolicy, nie będziemy już musieli niepotrzebnie dojeżdżać do autostrady A2, by w komfortowych warunkach wjechać do Warszawy. To otwarcie nastąpi już wkrótce, z pewnością przed końcem tego roku. A mowa tutaj o fragmentach S8: