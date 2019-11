Czy pasażerów kolei na Dolnym Śląsku czekają wielkie zmiany? Znikną niektóre pociągi?

- Te pieniądze będziemy mogli przeznaczyć np. na rewitalizacje linii kolejowych, które obecnie przejmujemy od strony państwowej – PKP – w celu przywrócenia na nich ruchu pasażerskiego, a tym samym również w celu walki z wykluczeniem komunikacyjnym różnych części województwa – mówi Nowakowski.

Realizowane obecnie wycofywanie udziałów nie ma związku z wieloletnią umową, którą urząd marszałkowski ma podpisaną z Polregio. Ta obowiązuje do końca 2020 r., ale zgodnie z unijną regulacją marszałkowie, którzy decydują się powierzyć wykonywanie kursów PR, muszą z rocznym wyprzedzeniem, czyli do końca grudnia 2019, zdecydować o przedłużeniu współpracy i poinformować na jaki okres. Maksymalnie może to być do 2030 r. i, jak mówi Michał Nowakowski, prawdopodobnie taki termin zostanie przyjęty przez samorząd województwa.

Nowa umowa będzie opiewała na kwotę ponad 360 mln zł. Tak jak dotychczas dolnośląskie fragmenty relacji państwowego przewoźnika to będą trasy: Wrocław Główny – Oleśnica, Wrocław Główny – Jelcz Laskowice, Wrocław – Wołów – Ścinawa – Głogów, Rawicz - Wrocław – Kłodzko – Bystrzyca Kłodzka – Międzylesie, Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra – Szklarska Poręba, Oleśnica w stronę Namysłowa, od Wrocławia w kierunku Brzegu i Zgorzelec – Węgliniec.