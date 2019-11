Czy bilety Kolei Dolnośląskich będą droższe? To zależy od...

- Stoimy na stanowisku, że to próba przerzucenia na przewoźników kosztów utrzymania nieruchomości należących do PKP S.A. Wprowadzenie takiej opłaty i zmuszenie przewoźników kolejowych do jej ponoszenia zwiększy obciążenia budżetowe Spółki, a w konsekwencji także organizatora przewozów – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. To z kolei może wpłynąć na zwiększenie cen biletów, uderzając bezpośrednio w pasażerów. Ostatecznie to pasażer będzie musiał zapłacić za wprowadzenie opłaty dworcowej. A na to nie ma zgody dolnośląskiego przewoźnika – informuje rzecznik KD Bartłomiej Rodak.

Regulamin z zapisami o opłacie dworcowej PKP SA wprowadziły w 2017 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego miał zastrzeżenia dotyczące tych regulacji. PKP SA pod koniec 2018 r. zmodyfikowały więc regulamin, który w nowej formie został uznany przez UTK w marcu tego roku.

- Opłata za dostęp do infrastruktury usługowej pozwala na częściowe pokrycie kosztów związanych z udostępnianiem przez PKP SA dworców pasażerom. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane są na zwiększenie jakości usług dostarczanych przez PKP SA oraz utrzymanie odpowiedniego standardu, m.in. w zakresie utrzymania czystości, bezpieczeństwa czy sprawności technicznej. Warto podkreślić, iż opłata pobierana jest od kolejowych przewoźników pasażerskich, a nie od podróżnych. Dworce kolejowe są udostępniane dla pasażerów nieodpłatnie – informuje Bartłomiej Sarna z PKP SA, podkreślając jednocześnie, że podobne rozwiązania stosowane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej.