Czechy. Tuż przy Śnieżniku powstaje najdłuższy wiszący most na świecie

Wiszący most Dolni Morava

Wiszący most ma być rozwieszony między dwoma wieżami, na wysokości prawie 100 metrów pomiędzy szczytami Slamník (1232 m n.p.m.) i Chlum (1118 m n.p.m.). Będzie można podziwiać z niego m.in. Masyw Śnieżnika. Jak informują przedstawiciele czescy, Sky Bridge ma mieć długość 721 metrów. Do tej pory za najdłuższy uznawany był wiszący most Baglung Parbat w Nepalu, ale ten w Czechach prześcignie go o ponad 150 m. Otwarcie zaplanowano na wiosnę 2022 roku.