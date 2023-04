Córka zastrzeliła rodziców w Kudowie-Zdroju z karabinu maszynowego. Ciała miały zjeść żywe larwy. Wcześniej chciała ich otruć AKTUALIZACJA

Pierwsza próba zabicia małżeństwa z Kudowy - Zdroju nie powiodła się

Sprawę zabójstwa małżeństwa z Kudowy - Zdroju prowadziła Prokuratura Krajowa w Krakowie, która oskarżyła trzy osoby. Okoliczności makabrycznej zbrodni będzie rozpatrywał Sąd Okręgowy w Świdnicy. Córka zabiła starszych rodziców Barbarę i Mirosława S., a pomagała jej w tym koleżanka. To była druga, udana próba zabójstwa. Wcześniej usiłowały zabić małżeństwo w czasie kolacji wigilijnej, ale dodały do potrawy za mało środka usypiającego. W planach miały uduszenie kobiety i mężczyzny.

Druga próba podwójnego morderstwa okazała się udana

Od wigilii, kiedy nie udało się zabić rodziców 41-letniej Julianny S. minęły zaledwie trzy tygodnie, kiedy córka i jej 19-letnia koleżanka Karolina Z. z zimną krwią zamordowały starszych państwa z Kudowy - Zdroju. Zrobiły to dokładnie 13 stycznia 2022 roku. Przyszły do mieszkania rodziców Julianny i strzelały do nich z pistoletu maszynowego Skorpion z tłumikiem. Obie oddały po dwa strzały. Karolina do ojca Julianny, a córka do matki.