Uderzał matkę w głowę aż przestała oddychać. Bulwersująca rodzinna zbrodnia na Dolnym Śląsku

Starsza mieszkanka Wałbrzycha, jej syn i brzemienne w skutkach spotkanie

Ciało starszej, 70-kilkuletniej mieszkanki wałbrzyskiego Podgórza zostało ujawnione w nocy z 25 na 26 października 2023 w mieszkaniu pokrzywdzonej. O śmierci kobiety poinformowali służby członkowie rodziny. Wygląd jej ciała nie pozostawiał wątpliwości co do tego, czy zmarła gwałtowną śmiercią. Co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami wałbrzyskiego mieszkania ustalają śledczy, a w związku ze sprawę zatrzymany został 46-letni mężczyzna.