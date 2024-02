Dzisiaj rocznica strasznej zbrodni w Walimiu! Wydarzenia sprzed 43 lat wstrząsnęły całą Polską!

Wrocław. Posyłasz dziecko do przedszkola? Rusza rekrutacja. Sprawdź kluczowe kryteria

Rekrutacja do przedszkoli we Wrocławiu - wszystko co musisz wiedzieć! Zaszło parę zmian w naborze do wrocławskich przedszkoli na rok 2022/2023. Sprawdź jakich i...