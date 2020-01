Chory na raka Olek walczy o życie. Pomóżmy mu wygrać wyścig z czasem

Tym razem bardzo ważny był czas, żeby ratować życie Olka trzeba było zebrać ponad 700 tys. zł. Pieniądze, które są nie do zdobycia dla pojedynczej osoby, udało się jednak zdobyć. Dzięki tysiącom Anonimowych Pomagaczy i wsparciu Siepomaga.pl zebrała się cała kwota na leczenie Olka! Po kuracji lekiem Blincyto chłopiec miał przeszczep i… wszystko wskazywało na to, że jest dobrze! Olek odwiedzał szpital tylko podczas kontroli i mógł w końcu nacieszyć się domem i rodziną!

Jest bardzo silny. Wracał za każdym razem. Raz, kiedy miał już ciśnienie 50/30, pani doktor stwierdziła, że nie będziemy reanimować. Przyszedł ksiądz, żeby dać Olkowi ostatnie namaszczenie… – wzdycha pani Natalia. – Po kilku godzinach ciśnienie wróciło do normy, a Olek w nocy się obudził.

We wrześniu Olek przeszedł kolejny zabieg. Doszczep szpiku od taty. Od tego momentu trwa wyścig z czasem. Komórki nowotworowe nie zniknęły całkowicie ze szpiku, kolejna wznowa jest więc kwestią czasu. A ponieważ wszystkie dotychczasowe metody leczenia zawiodły, lekarze zdecydowali się na nową w Polsce terapię CAR-T. Polega na przeprogramowaniu limfocytów T w krwi Olka tak, aby potrafiły same wykrywać i niszczyć komórki nowotworowe.

To supernowoczesna terapia ostatniej szansy, którą od kilku tygodni można prowadzić w Przylądku Nadziei we Wrocławiu. Olek znalazł się w gronie trzech pacjentów, dla których CAR-T to jedyna szansa na pokonanie atakującego po raz kolejny raka. Warunek to jednak zebranie prawie półtora miliona złotych. Tyle kosztuje wysłanie komórek Olka do Stanów Zjednoczonych, gdzie zostaną przeprogramowane, a potem podane chłopcu.