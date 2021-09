Nowy szef "Przylądka Nadziei" we Wrocławiu: Trzeba myśleć o tych, których udało się uratować, a nie tylko o tych, którzy nie przeżyli

Kierowanie "Przylądkiem Nadziei" to i wielkie wyzwanie, ale i wielkie możliwości.

- Jak najbardziej tak. Przede wszystkim jednak to jest wielki zaszczyt. Zostanie kierownikiem kliniki hematologii i onkologii dziecięcej, po takiej osobowości jak prof. Alicja Chybicka, to jest olbrzymia sprawa. I olbrzymia odpowiedzialność również, bo Przylądek Nadziei to wielka klinika: 77 łóżek, największy w Polsce oddział transplantacji komórek krwiotwórczych dla dzieci. To ponadregionalna klinika, która działa nie tylko we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, ale w wymiarze krajowym, a mam nadzieję - w przyszłości - będzie również działać w wymiarze międzynarodowym. Wierzę, że to również się uda, bo możliwości Przylądka Nadziei są duże, choć pandemiczny czas nie ułatwiał rozwoju. Miejmy nadzieję, że teraz będzie już z górki.

Jakie cele postawił Pan przed sobą i swoim zespołem: na najbliższe miesiące, na najbliższe lata?

- Bardzo dużo wyzwań (uśmiech). Pewnie wszystkiego nie uda się zrealizować, bo do tego potrzeba pieniędzy, ludzi, a wiemy doskonale, że i z jednym i z drugim są problemy, bo tak niestety jest w ochronie zdrowia w Polsce, że zawsze czegoś nam brakuje. Ostatnio - powiem szczerze - brakuje nam ludzi. Ciągle w Przylądku Nadziei jest jeden oddział, który pracuje na pół gwizdka, bo nie mamy w odpowiedniej ilości kadry pielęgniarskiej i lekarskiej. Ale mam nadzieję, że to mocno się zmieni, że uda mi się - wspólnie z dyrekcją Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - odpowiednio wzmocnić kadrę. Chciałbym, żeby Przylądek pracował na 130 procent, bo takie możliwości na pewno są. A cele? My już jesteśmy kliniką bardzo nowoczesną i innowacyjną. I to jest początek drogi, bo na przykład bardzo chciałbym zbudować oddział immunoterapii dla pacjentów z całej Polski - zarówno immunoterapii CAR-T, jak i innych form immunoterapii. Niebawem będziemy mogli, od końca tego roku, zaoferować terapię genową dla pacjentów z ciężkim niedoborem odporności. To jest bardzo rzadka jednostka chorobowa i prace są prowadzone we współpracy z ośrodkiem w Holandii.