Centrum Południe we Wrocławiu, czyli biura z własnym boiskiem do koszykówki [WIZUALIZACJE]

Na terenie budowanego Centrum Południe powstaną m. in. loggie na każdym piętrze. Dzięki nim, najemcy otrzymają zewnętrzną przestrzeń na świeżym powietrzu o powierzchni ok. 40 mkw., która posłuży jako miejsce spotkań i relaksu. To miejsce będzie można wypełnić zielenią i przytulnym wyposażeniem, ale decyzja co do ich końcowej aranżacji będzie należała do najemców.

Zagospodarowanie przestrzeni wokół kompleksu to też boisko do koszykówki i mała architektura otoczona różnorodną roślinnością. Według firmy Skanska, skorzystają z niej nie tylko użytkownicy biurowca, ale także okoliczni mieszkańcy.