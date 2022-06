Burze, deszcz i bardzo silny wiatr we Wrocławiu! Alert RCB, ostrzeżenie IMGW [PROGNOZA POGODY]

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu do 40 mm, a lokalnie nawet do 50 mm. Spodziewajmy się też silnych porywów wiatru do 80 km/h, a miejscowo nawet do 90 km/h. W niektórych miejscach spadnie grad.