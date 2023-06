Browar Milicz - jedna z atrakcji Doliny Baryczy. Zobacz jak wygląda!

Przez 7 lat warzył piwa w domu i w pewnym momencie stwierdził, że Milicz musi mieć swój browar. Tak od słów do czynów powstał niewielki browar. Obecnie to 12 hektolitrów wybicia i wszystko jest produkowane lokalnie.

W browarze zawsze jest świeże piwo, zawsze też można je kupić u lokalnych gastronomów. Obecnie w okresie letnim browar produkuje lekkie piwa. Zmienia się to wraz z nadejściem jesieni wówczas większość to piwa ciemne oraz bardziej aromatyczne. Najlepszym piwem do karpia według browarnika to Pils Milicki lub Grodziskie, które jest dość lekkie, nie przytłacza smakami.

Turyści, którzy odwiedzają już od wielu lat browar mogą się dowiedzieć od browarnika o mało znanych trasach rowerowych. W browarze jest mapa z zaznaczonymi ciekawymi szlakami rowerowymi. Browar nie produkuje co prawda piwa bezalkoholowego, zawsze można jednak zakupić butelkowane piwo i napić się już po wycieczce. Browar co pewien czas organizuje też imprezy taneczne, a najbliższa ma się odbyć już 6 lipca. Na którą browarnicy serdecznie zapraszają.