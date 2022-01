Brak wody we Wrocławiu. Na tych ulicach dzisiaj (4 stycznia) będą suche krany (MIEJSCA, GODZINY)

Brak wody we Wrocławiu

Z powodu awarii na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie w dniu 04.01.2022 r. od godz. 08.00 wody przy ulicach: - Holenderska parzyste numery od 28 do 56 - Holenderska nieparzyste numery od 27 do 45b - Holenderska nieparzyste numery od 51 do 55 - Stanów Zjednoczonych 12

Planowany termin przywrócenia dostaw wody: 04-01-2022 godzina 14:00.

Z powodu awarii na sieci wodociągowej nastąpią przerwy w dostawie wody w dniu 04.01.2022 r. od godz. 08.00 przy ulicach: - Karola Olszewskiego parzyste numery od 132 do 136 - Piotra Norblina parzyste numery od 2 do 38 - Piotra Norblina nieparzyste numery od 3 do 25 - Stefanii Sempołowskiej 54 - Stefanii Sempołowskiej parzyste numery od 64 do 74 - Stefanii Sempołowskiej nieparzyste numery od 55 do 73 - Wojciecha Gersona parzyste numery od 4 do 14