Uwaga! Przerwy w dostawie prądu i wody w niektórych rejonach Wrocławia.

Wtorek (12 grudnia) – tutaj nie będzie prądu i wody Planowane wyłączenia prądu od godz. 7 do godz. 16: * Wrocław Fabryczna: Stoszowska od 11 do 25 nieparzyste, Dolnobrzeska od 63 do 77 i od 112 do 130 oraz dz.14/8, Smolna od 1 do 13 nieparzyste oraz dz.8/4, dz.8/5 i dz.9/1, Ulowa 8, Grzybowa od 1 do 5 i od 2 do 12 oraz dz.2/54, dz.57, dz.2/61 i dz.2/52,53, Inżynierska 56. * Wrocław Psie Pole: Grawerska od 13 do 19 i od 18 do 20 oraz dz.6/7, dz.25/6 i dz.27/3. * Wrocław Śródmieście: Dmowskiego od 3 do 7 i 17a nieparzyste, Żiżki 3. Planowane wyłączenie wody od godz. 8 do godz. 14: * Brodzka 158-170,174,158a,158b,158c,162a,164a,166a; * gen. Tadeusza Kutrzeby 40; * Kryniczna 1-19; * Marcelego Nenckiego 169-171; * Jemiołowa 12-18; * Lwowska 21-43; * Skwierzyńska 21,29b; * Zaporoska 33.

Jarosław Jakubczak/Polska Press