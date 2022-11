Biurowiec FAT niedługo zniknie z mapy Wrocławia? Mają tam powstać mieszkania

Znany biurowiec powstał w latach 70. ubiegłego wieku, jako budynek administracyjny znajdujących się tu zakładów produkcyjnych. Biurowiec mieści się na ulicy Grabiszyńskiej 279 we Wrocławiu. Należał do Fabryki Automatów Tokarskich, a w 1998 roku FAT został przejęty przez belgijską grupę HACO zmieniając nazwę na FAT HACO.

Jest wniosek dewelopera do urzędu miejskiego

Aby zbudować budynki mieszkalne, jak planuje to nowy właściciel, najpierw będzie musiał zrobić sobie na to miejsce. Odpowiedzialna za inwestycję spółka Robyg, złożyła na razie wniosek do Urzędu Miejskiego Wrocławia o wydanie oceny oddziaływania na środowisko. Trafił on do urzędników 4 listopada. Mają teraz dwa miesiące na odpowiedź.

Ze względu na zły stan techniczny budynku, biura znajdujące się tam wcześniej, opustoszały. Od lat biurowiec FAT wynajmowany był na biura, usługi a nawet sale treningowe. Kilka lat temu spółka Robyg odkupiła teren wraz z zabudową. Nowy właściciel ma teraz inne plany na to miejsce i wszystko wskazuje na to, że znany wrocławianom biurowiec zniknie z ul. Grabiszyńskiej.