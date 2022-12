Pora rzucić palenie! Papierosy mogą podrożeć o ponad 8 złotych po decyzji KE w sprawie akcyzy Bartłomiej Ciepielewski

Unia Europejska chce wprowadzić minimalną stawkę akcyzową na papierosy w wysokości 3,6 euro pixabay.com

Unia Europejska zamierza wypowiedzieć wojnę palaczom, zwiększając wysokość minimalnej akcyzy z 1,80 do 3,60 euro we wszystkich krajach członkowskich. Jeśli projekt wejdzie w życie, paczka papierosów podrożeje co najmniej o 8,50 zł. Więcej zapłacą też wielbiciele e-papierosów.