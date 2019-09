Będzie droga s8 Wrocław-Kłodzko. Jest rozporządzenie w sprawie zmiany sieci dróg ekspresowych

Dla nas najważniejsza jest informacja, że droga łączaca Wrocław z Kłodzkiem będzie budowana w kategorii drogi ekspresowej, czyli kategorii S. Ma to być odcinek około 80 km, który skróci czas dojazdy do Wrocławia mniej więcej o połowę.

- To historyczna decyzja dla Dolnego Śląska i finał naszych starań o włączenie południa województwa do sieci dróg - podkreślał Dworczyk. - Ta droga ułatwi mieszkańcom, dojazd do Wrocławia, mocno skracając czas. To jest decyzja, która otwiera od strony komunikacyjnej ten subregion, znakomicie poprawiając możliwości poruszania się nie tylko mieszkańców, ale również stwarzając większe możliwości rozwoju turystyki czy gospodarki, ponieważ do tej pory arterie komunikacyjne praktycznie nie istniały w takim wymiarze, aby transport mógł sprawnie i szybko poruszać się po naszym regionie – dodał Dworczyk.

Wojewoda Paweł Hreniak dodał podczas spotkania z dziennikarzami, że rozporządzenie oraz rządowe wsparcie dla budowy dróg gminnych i powiatowych zdecydowanie poprawi jakość dróg na Dolnym Śląsku. W ciągu najbliższych tygodni przedstawiony zostanie harmonogram prac przy obu inwestycjach.

Mamy nadzieję, że dojdzie do realizacji tej inwestycji. Należy bowiem pamiętać, że wpisanie jej do rządowych dokumentów nie gwarantuje jeszcze jej realizacji.