Banknoty i monety z PRL-u cenione przez kolekcjonerów. Takie są teraz dostępne na Dolnym Śląsku! Aktualne oferty

Banknoty i monety z PRL-u są ponownie poszukiwane, z każdym dniem coraz cenniejsze

Od 1 stycznia 1995 roku w Polsce środkiem płatniczym przestały być pierwsze stare banknoty oraz monety starych złotych, a do obiegu weszły nowe. Następne dwa lata funkcjonowały nowe i stare złote, a w 1997 roku stare złote przestały być środkiem płatniczym. Wymieniano je jeszcze w bankach, jednak poza nimi straciły całkowicie wartość. Te ze srebra, czy złota nadal były w cenie z uwagi na wartość kruszców, pozostałe stały się bezwartościowymi pamiątkami po minionej epoce. Minęło ćwierćwiecze, a na serwisach aukcyjnych stare złote i monety kolekcjonerskie z PRL-u proponowane są pojedynczo lub w mniejszych czy większych kolekcjach, ich ceny sięgają nawet dziesiątek tysięcy nowych złotych (sic!). Prawdziwa ironia numizmatyczna.

Jakie banknoty i monety z PRL-u i w jakiej cenie proponują mieszkańcy Dolnego Śląska?

monet,

banknotów,

a nawet gotowych kolekcji z okresu PRL-u można obecnie kupić od mieszkańców Dolnego Śląska.

Sprawdziliśmy propozycje kolekcjonerów z Wrocławia, Wałbrzycha, jawora i innych części naszego regionu prezentowane na OLX. Dodaliśmy do nich najciekawsze propozycje z innych części Polski. Oto, co wyszperaliśmy dla Was...

