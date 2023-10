Najciekawsze propozycje: Kolorowe szkło z PRL-u to dziś hit! Co sprzedają Dolnoślązacy? Ceny, zdjęcia

Szkło kolorowe z PRL-u poszukiwane przez kolekcjonerów

Eleganckie wzory przedmiotów użytkowych zaklęte w niepowtarzalnym barwnym szkle wyprodukowanym w polskich hutach w okresie PRL-u niegdyś stały w każdym domu. Na przełomie wieków, szklane cacka kojarzyły się z dawnym ustrojem oraz czasami niedoboru i przez to trafiły na strychy, a niektóre na śmietnik. Teraz przeżywamy istny renesans tych kruchych przedmiotów, doceniamy ich walory estetyczne i niepowtarzalne wzornictwo. Co więcej, pamiętamy zakłady, w których je wykonani i większość z nich niestety już nie istnieje.

Szklane wazony, maselniczki, salaterki, kieliszki i patery wyprodukowane w PRL-u w nieistniejących dziś zakładach to dziś cenione i poszukiwane rzeczy, a ich ceny na portalach aukcyjnych liczą się w setkach i tysiącach złotych.

Sprawdziliśmy, jakie wyroby ze szkła wykonane w czasach PRL-u są obecnie najwyżej wyceniane na Dolnym Śląsku. Wiele z nich to wyjątkowo piękne okazy. Zobaczcie, co proponują kolekcjonerzy - sprzedawcy z Wrocławia, Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Kłodzka i innych części naszego regionu prezentowane na OLX.