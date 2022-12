Arabia Saudyjska: atrakcje turystyczne, ceny biletów, obyczaje. Co warto zobaczyć w Rijadzie i Al Ula, ile kosztuje tygodniowa wycieczka? Emil Hoff

Arabia Saudyjska dopiero wkracza na arenę międzynarodowej turystyki, ale już teraz ma wiele do zaoferowania. Co warto zobaczyć w Rijadzie, stolicy kraju, i w Al Ula, malowniczej oazie na pustyni? Ile kosztuje wstęp do najważniejszych atrakcji kraju, wycieczki all inclusive z polskimi biurami podróży, bilety lotnicze i noclegi w hotelach? Czy obyczaje w królestwie Saudów są rzeczywiście tak surowe i czy samotna turystka może czuć się w tym kraju bezpiecznie? Przedstawiamy praktyczny przewodnik po Arabii Saudyjskiej: atrakcje, ceny i niespodzianki od Rijadu do Al Ula.