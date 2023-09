Kłodzko: Miasto dla zuchwałych. Łukasz Kazek opowiada o Dzikim Zachodzie tuż po wojnie w 1945 roku Dawid Sarysz

Od 1945 roku, kiedy kończy się II Wojna Światowa, na te tereny wkracza Armia Czerwona a później te ziemie są przyznane administracyjnie Polsce. Jednak latem 1945 roku działy się w Kłodzku niesamowite rzeczy. Tutaj bowiem był potężny tygiel narodowościowy: Czesi, Polacy, Niemcy i wszechwładna Armia Czerwona Związku Radzieckiego. Zobacz kolejne zdjęcie Fot. Daniel Stanisławski/History Story Zobacz galerię (46 zdjęć)

Przyłączenie do Polski niemieckich terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku wiązało się z trudnym procesem niemal całkowitej wymiany ludności i objęcia w posiadanie regionu, w którym wojna dokonała ogromnych zniszczeń. Ówczesne określenie „Dziki Zachód” odnosiło się do panującego chaosu i obowiązującego w Nadodrzu „prawa silniejszego“, ale także kojarzone było z nowym rodzajem wolności i możliwością rozpoczęcia wszystkiego od początku. Przybycie na te tereny najpierw polskich robotników przymusowych, a następnie osadników, będących często wygnańcami z innych części Polski, doprowadziło do chwilowego zetknięcia się ze sobą Polaków, Niemców i radzieckich żołnierzy. Oto jak wyglądało życie w powojennym Kłodzku.