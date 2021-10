AKTUALIZACJA. Ratownicy zlokalizowali ciała dwóch płetwonurków. Szukają trzeciego

POSZUKIWANIA NURKÓW W SOBÓTCE - AKTUALIZACJA - 4.10.2021 godz. 11.45

Nurkowie specjaliści, którzy od wczoraj prowadzą w Sobótce akcję ratunkową zlokalizowali właśnie ciała dwóch zaginionych osób. Ich wydobycie na powierzchnię nie jest jeszcze możliwe. Trwają poszukiwania trzeciego z zaginionych.

- Pierwsze nurkowanie zakończyło się przed chwilą. Nurkowie zlokalizowali dwa ciała. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie potwierdzić tożsamości tych osób. Trwają przygotowania do drugiego nurkowania, to odbędzie się za ok. 1,5 h. - mówi st. kpt. Tomasz Szwajnos, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu. - Dopiero po drugim nurkowaniu będziemy mogli podjąć decyzję czy będziemy w stanie wydobyć ciała.

Nie ma informacji o trzecim z zaginionych nurków.

Wiadomo, że ciała odnaleziono w jednej z odnóg zalanej sztolni.

W zalanych szybach pokopalnianych prowadzone było szkolenie dla nurków. Spośród sześciu osób biorących udział w szkoleniu - trzy nie wypłynęły na powierzchnię.