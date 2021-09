[AKTUALIZACJA] Niecodzienny widok. Co robiła małpa na dachu Technikum Górniczego w Zgorzelcu?

[AKTUALIZACJA]

Nasze Zoo w Goerlitz wydało oświadczenie na Facebooku, dzięki któremu wiemy, że małpa uciekła prywatnemu właścicielowi. Każdy, kto chciałby pomóc w schwytaniu makaka może zwabić małpę do zamkniętego pomieszczenia, np. garażu, samochodu i podać jej smakołyki (banany), a następnie zadzwonić do Naszego Zoo. Małpa waży około 6 kg, jest bardzo zwinna i szybka, to utrudnia jej schwytanie. Małpy rezus nie są niebezpieczne dla ludzi.