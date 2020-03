Wrocław. Pacjentka z podejrzeniem koronawirusa uciekła ze szpitala. Policja znalazła ją pijaną

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

O tym, że pacjentka, która może być zarażona, uciekła ze szpitala policję poinformował lekarz ze szpitala przy Koszarowej. Chodziło o 69-latkę, mieszkankę Środy Śląskiej. Dlatego to policjanci z tamtejszej komendy zaczęli szukać pacjentki. Zadzwonili do niej. Okazało się, że wraca do domu taksówką. Stwierdziła, że jest zdrowa i do szpitala nie wróci.

Policjanci pojawili się więc u niej w domu. Okazało się, że jest tam w towarzystwie trzech innych osób. Wszyscy byli bardzo pijani. Policjanci zastali tam również taksówkarza. Polecili mu, żeby udał się do szpitala. A kobiecie, która uciekła z izby przyjęć oraz jej gościom polecono zostać w domu. Dalej sprawę przejął sanepid.

Uciekinierka i jej córka są w domowej kwarantannie. Lekarz z Koszarowej zdążył pobrać od kobiety wymaz do badań. Wyniku jeszcze nie ma. Sanepid jest też w kontakcie z innymi osobami, które kontaktowały się z kobietą. Zostały objęte nadzorem epidemiologicznym.