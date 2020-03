Koronawirus. Santander zamyka placówkę przy Legnickiej we Wrocławiu. Zarażony pracownik

Bank podjął działania jeszcze przed otrzymaniem informacji o wyniku testu i zamknął placówkę. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszym pracownikiem i pozostałymi osobami z tego oddziału, które znajdują się w kwarantannie - informuje Monika Nowakowska z biura prasowego Santandera. - Placówka pozostanie nieczynna, a klientów kierujemy do innych oddziałów banku we Wrocławiu. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami, realizujemy zalecenia, w tym dezynfekcję placówki. Pracownicy banku zostali poinformowani o sytuacji

Wśród pacjentów szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, u których w ostatnich dniach potwierdzono koronawirusa jest też wiceprezes banku Credit Agricole , który swoją polską centralę ma we Wrocławiu - ustalił portal GazetaWroclawska.pl. Informację potwierdził nam Przemysław Przybylski, rzecznik Credit Agricole.

Pozytywny wynik badania miał jeden z wiceprezesów – przyznaje rzecznik. Dodaje, że osoby, które miały kontakt z zakażonym mężczyzną są objęte kwarantanną i pracują zdalnie. Jak udało nam się ustalić, chodzi o osoby pracujące w siedzibie banku przy ul. Legnickiej.

Kolejny przypadek koronawirusa w tej okolicy Wrocławia dotyczy biurowców zajmowanych przez firmę Nokia.

Kwarantannie poddani zostali pracownicy dwóch biurowców przy ul Legnickiej i Szybowcowej we Wrocławiu: West Gate i West Link. Pracownicy nie będą się pojawiali w biurach do odwołania, a w budynkach trwa odkażanie pomieszczeń. W tych budynkach pomieszczenia wynajmuje m. in. firma Nokia. Jej pracownik jest jedną z osób zakażonych koronawirusem. Jego zakażenie ujawniono sobotę rano. Przebywa on w szpitalu na Koszarowej.