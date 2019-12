Zobacz, kto wczoraj wygrał program "Mam Talent"

Jan Szynal – 18-letniemu wokaliście muzyka towarzyszy od dziecka. W dzieciństwie rodzice zapisali go do ogniska muzycznego, gdzie uczył się podstaw gry na keyboardzie. Nauka nie trwała długo, gdyż Janek nie wykazywał wielkiego zainteresowania. Dopiero mając 13-14 lat zaczął spędzać czas przy instrumencie. Wokal zaczął kształcić trzy lata temu. Janek od dwóch lat jest wokalistą w zespole Jelly Beans. Ponadto tworzy muzykę i teksty do własnych utworów.

Łukasz Fraś „Luqo Art.” - Łukasz jest artystą i jednym z najbardziej rozciągniętych ludzi na świecie. Chłopak doprowadził swoje ciało do mistrzowskiej formy systematycznie trenując. To co dziś potrafi, to połączenie kontorsjonistyki i ekwilibrystyki. Jest jedną z nielicznych osób na świecie, która może się popisać takimi umiejętnościami. Ma gibkie ciało o większym zakresie ruchu niż u przeciętnego człowieka.

Marysia i Julian – Para poznała się na festiwalu cyrkowym dwa lata temu. Wtedy również, Julian zobaczył pokaz „gier ikaryjskich” i postanowił spróbować swoich sił w tej sztuce. Współpracę zaproponował Marysi i tak zaczęła się ich wspólna przygoda. Od około półtora roku są parą. Wiedza o tej dyscyplinie jest u nas znikoma, więc często muszą bazować na rzeczach znalezionych w Internecie lub dochodzić do pewnych rzeczy metodami prób i błędów. Dla obojga jest to też dobra odskocznia od ich pozostałych zajęć. Choć prowadzą kariery solowe, chcą rozwijać się jako duet.