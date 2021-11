Zobacz cudowne muzeum motoryzacji w zamku Topacz koło Wrocławia [ZDJĘCIA]

Samochody, które zajęły miejsce na dobudowanym piętrze raczej już z niego nie "wyjadą". - Od czasu do czasu trzeba je odpalić, bo nieużywane silniki niszczeją - przyznaje Monika Szafrańska. - Ale umieszczenie ich na drugim piętrze kosztowało nas sporo wysiłku.

Muzeum Motoryzacji w Topaczu zajmuje budynek po byłej powozowni. Dotąd ulokowane w obszernym budynku, wiszące na ścianach motocykle mogły się wydawać mało widoczne. Nie można też było zobaczyć ich z bliska. Remont muzeum zmienił charakter zwiedzania. Teraz do każdego eksponatu można podejść.

Muzeum Motoryzacji w Topaczu czeka na gości

Na niższym poziomie znajduje się obecnie wystawa tymczasowa, na której możemy podziwiać pojazdy świętego Mikołaja. - Ta wystawa nie traktuje motoryzacji tak poważnie, jak to ma miejsce na drugim poziomie - opowiada kierowniczka. - Chcieliśmy w sposób dowcipny pokazać historię polskich samochodów.

Wystawa czasowa przypadnie do gustu najmłodszym zwiedzającym, ponieważ do niektórych eksponatów można wejść. Muzeum można zwiedzać od 11 listopada.